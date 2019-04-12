Собянин: в течение года в "Космосе" побывал миллион человек

Московские власти не ожидали, что обновленный павильон будет иметь такой успех

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о популярности павильона "Космос" на ВДНХ после реставрации, и поздравил всех, кто причастен к его возрождению.

"Благодарю всех, кто вложил свои силы и талант в возрождение исторического павильона "Космос". Спасибо президенту. Без его поддержки планов возрождения ВДНХ в "Космосе" до сих пор бы торговали вениками и рассадой. Благодарю Дмитрия Рогозина и коллег из "Роскосмоса" за сотрудничество и энтузиазм. Спасибо космонавтам и ветеранам ракетно-космической промышленности. Вы создаете атмосферу, без которой даже уникальные вещи остались бы просто вещами", - написал мэр.

По его словам, за год после открытия павильона там побывали 1 миллион москвичей и гостей столицы, а бесплатные экскурсии посетили учащиеся из одной тысячи школ со всей России. Собянин заметил, что власти надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным.

В этом году в павильоне откроется новый раздел "Авиация и вертолетостроение", а летом пройдет выставка "Часы космонавтов - время первых". С 12 апреля гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата "Восток".