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Обиженная критикой Аллегрова решила судиться с фанатами

11:53
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Скандал с концертом певицы на Кубани получил неожиданное продолжение

Директор певицы Ирины Аллегровой готовит судебный иск против граждан, которые остались недовольны ее концертом в Краснодаре 7 апреля. 

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После выступления Аллегровой в кубанской столице соцсети забурлили сообщениями о том, что ее концерт оказался провальным. 

Некоторым фанатам не понравилось, что Народная артистка России не исполнила свои хиты "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она якобы произносила длинные монологи о нелегкой женской доле. В Сети также пожаловались на поведение охранников, которые светили лазерными указками в посетителей, пытавшихся снять Аллегрову на камеру телефона. 

Между тем представители концертного агентства "Мир", которое организовало концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре, отвергли все обвинения интернет-пользователей. Как пишет "РЕН ТВ", директор певицы готовит судебный иск против паблика, участники которого критиковали Аллегрову и концертную программу.  

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