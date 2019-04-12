Обиженная критикой Аллегрова решила судиться с фанатами

Скандал с концертом певицы на Кубани получил неожиданное продолжение

Директор певицы Ирины Аллегровой готовит судебный иск против граждан, которые остались недовольны ее концертом в Краснодаре 7 апреля.

После выступления Аллегровой в кубанской столице соцсети забурлили сообщениями о том, что ее концерт оказался провальным.

Некоторым фанатам не понравилось, что Народная артистка России не исполнила свои хиты "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она якобы произносила длинные монологи о нелегкой женской доле. В Сети также пожаловались на поведение охранников, которые светили лазерными указками в посетителей, пытавшихся снять Аллегрову на камеру телефона.

Между тем представители концертного агентства "Мир", которое организовало концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре, отвергли все обвинения интернет-пользователей. Как пишет "РЕН ТВ", директор певицы готовит судебный иск против паблика, участники которого критиковали Аллегрову и концертную программу.