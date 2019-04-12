Джоли передумала разводиться с Питтом

Актриса хочет вернуть супруга в семью

Американская актриса Анджелина Джоли специально затягивает бракоразводный процесс с актером Брэдом Питтом, чтобы убедить его остаться в семье.

Джоли затрудняет каждую деталь развода, пишет британский таблоид The Sun. Питт ситуацию никак не комментирует. Однако близкий друг актера утверждает, что он не вернется.

Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит". В 2014 году, спустя восемь лет отношений, они поженились. У супругов шестеро детей, трое из которых – приемные.

В 2016 году пара объявила о разводе, процесс длится уже более двух лет. В ноябре прошлого года пара решила вопрос с опекой над детьми – ими будут заниматься оба родителя. Теперь Джоли и Питт делят многомиллионное состояние.