Он сказал "Поехали!": как осваивался космос

В атмосферу космоса окунулся и ведущий "ТВ Центра" Александр Голубев

"Поехали", "всё видно очень ясно — космос чёрный — Земля голубая". Знаменитые фразы Юрия Гагарина моментально облетели весь мир. 12 апреля 1961 года первый космонавт совершил полёт вокруг Земли. К этому шли больше полувека: первую ракету-носитель Циолковский спроектировал в 1903 году.

Советский Союз стал первопроходцем в космосе: первый в мире искусственный спутник Земли, первые стыковки беспилотных и пилотируемых аппаратов, миссии к Венере и Марсу, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В 65-м Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. В 71-м году на орбиту была выведена первая космическая станция "Салют". Сейчас, уже более 20 лет, на орбите "дежурит" Международная станция. Россия дала старт космическому туризму. Открыт космодром "Восточный". Сегодня наши учёные разрабатывают корабли и ракеты-носители нового поколения.

Космос объединил 36 государств мира. После Юрия Гагарина на орбите побывали уже более полтысячи человек. Люди провели в космосе в общей сложности больше 10 тысяч дней. Успели походить по Луне и сфотографировать ее поверхность. Учёные всерьёз задумываются и о жизни на других планетах. Преодолев законы земного притяжения, человечество стремится к звёздам, продолжая открывать тайны Вселенной.