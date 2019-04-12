ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Решившего поесть на ночь москвича раздавило холодильником

12:36
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Обстоятельства произошедшего выясняются

Желание поесть на ночь сгубило жителя столичного района Жулебино – холодильник насмерть придавил мужчину.

Инцидент произошел в квартире на улице Маршала Полубоярова. Мужчина решил подкрепиться на ночь и как только открыл дверцу холодильника, тот навалился на него и придавил. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет telegram-канал "112".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина открыл холодильник
Мужчина открыл холодильник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.