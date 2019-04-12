Решившего поесть на ночь москвича раздавило холодильником

Обстоятельства произошедшего выясняются
Желание поесть на ночь сгубило жителя столичного района Жулебино – холодильник насмерть придавил мужчину.
Инцидент произошел в квартире на улице Маршала Полубоярова. Мужчина решил подкрепиться на ночь и как только открыл дверцу холодильника, тот навалился на него и придавил. От полученных травм несчастный скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет telegram-канал "112".
Читайте также:
- Жестокая схватка двух мамочек в Краснодаре попала на видео
- Футболист "Спартака" напал на американца в Москве
- Помощник скончавшегося депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
- Водитель Toyota подался в бега после наезда на полицейского в Москве
- На востоке Москвы нашли изрезанное тело приезжей из Белоруссии