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Пострадавшие в "Зимней вишне" потребовали через суд почти 3 млрд рублей

12:49
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В суд направили первое уголовное дело о страшном пожаре

Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" подали в суд иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.  
МЧС вступилось за двух пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

12 апреля Генпрокуратура РФ направила уголовное дело по факту пожара в "Зимней вишне" в Заводской районный суд города Кемерово. Там дело будут рассматривать по существу, сообщается на сайте ведомства.  

По версии следствия, 25 марта прошлого года на четвертом этаже "Зимней вишни" вспыхнул пожар. Это случилось в результате замыкания электропроводки. Погибли 60 посетителей ТЦ, в том числе 37 детей. Еще 147 человек получили травмы различной степени тяжести. Огонь уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. 

Фигурантами уголовного дела стали 15 человек, включая собственников и управляющих зданием. Они задержаны и арестованы. После этой трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. 

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