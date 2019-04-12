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Панайотова спасают врачи Началовой

13:08
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Певец обратился в Боткинскую больницу, где ранее лечили Началову

Российский певец и близкий друг Юлии Началовой Александр Панайотов забеспокоился о своем здоровье и записался на обследование в Боткинскую больницу.

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К этому его подтолкнула внезапная смерть Началовой, которая признавалась, что сама довела себя до плачевного состояния. Певица пережила анорексию и неудачную пластическую операцию, страдала подагрой, сахарным диабетом и волчанкой. В Боткинской больнице ей провели операцию, но спасти артистку все-равно не удалось, пишет интернет-газета "Дни.ру".

"Друзья! Крайне важно следить за своим здоровьем и как можно чаще обследоваться! Не ленитесь, посещайте врачей <…> Всегда обследуюсь и прохожу лечение только в Боткинской больнице", - сообщил Панайотов.

Ранее певец предположил, что Началова погибла из-за наложенной на нее сильной порчи на смерть. В свое время певица рассказала ему, чтобы в шоке от полученной от гадалки информации, но что именно наговорила ведунья, Панайотов не в курсе.  

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