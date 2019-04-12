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Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

14:45
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Ранее Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственного Совета КНДР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию добрососедских отношений между нашими странами и народами, а также укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове. Владимир Путин подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

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