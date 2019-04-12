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Лавров раскрыл коварный антироссийский план США

14:50
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Министр поделился им со студентами Дипломатической академии

С самого начала событий, которые в 2014 году привели к государственному перевороту на Украине, США поддерживали антироссийские настроения в этой стране с целью рассорить два братских народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной встрече со студентами и преподавателями Дипломатической академии.

Как передает "ТВ Центр", глава внешнеполитического ведомства добавил, что тем самым Вашингтон намеревался расширить подконтрольное ему геополитическое пространство вокруг России для его последующего освоения.

"И то, что за пять лет после этого путча, и за четыре года после подписания минских договорённостей все выверты режима Порошенко, который пытался, и продолжает пытаться саботировать эти договорённости, не вызывали никакого критического отношения со стороны западных стран - это лишний раз подтверждает, что их цель не урегулировать конфликт, сколько использовать его для сдерживания России", - сказал министр.

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