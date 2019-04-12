Флот, авиация и силы ПВО: в Крыму начались масштабные учения

Истребители и бомбардировщики перехватили десятки сверхзвуковых и стратосферных целей

У берегов Крыма проходят масштабные учения, в которых задействован флот, авиация и силы ПВО. Наши военнослужащие отрабатывают элементы боевой подготовки на фоне манёвров НАТО "Морской щит - 2019", которые также проводятся в Чёрном море. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Этим утром российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" получила сигнал на ликвидацию сил условного противника. Экипаж совершил экстренное погружение, в короткие сроки обнаружил морские и наземные цели, после этого выполнил пуски крылатых ракет "Калибр". Наступление с воздуха отразили крымские зенитчики. Ракетные комплексы С-400 зафиксировали цели условного противника и успешно ликвидировали их. Ну, а корабли Черноморского флота отработали взаимодействие с авиацией.

На разных этапах учений самолёты Су-34 сражались как за "наших", так и за "чужих". Такая практика позволяет командующим принимать нестандартные решения. Также над акваторией выполняли задачи дальние бомбардировщики Ту-160 и самолёты радиолокационного обнаружения А-50. Некоторые экипажи провели в воздухе более пяти часов. Истребители и бомбардировщики перехватили десятки сверхзвуковых и стратосферных целей.