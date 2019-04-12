Рассерженная Голикова напомнила соцработникам о душе

Врачам и учителям, которых не устраивает их работа, она указала на дверь

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова призвала уволиться всех работников социальной сферы, которые плохо отзываются о своей работе. Чиновница обратилась в первую очередь к врачам и учителям.

На заседании коллегии Минтруда Голикова напомнила, что в последние годы некоторые работники социальной сферы "не очень лицеприятно" отзывались о своем деле. В частности, они жаловались на низкие зарплаты.

"Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой. Если вы не готовы оставаться в ней всей душой, значит, вы должны эту профессию покинуть", - цитирует вице-премьера РБК.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда, социальная сфера – одна из самых стабильных в стране для работы.

Ранее сообщалось, что среднестатистическому россиянину для приемлемой жизни нужно около 66 тысяч рублей ежемесячно. При этом каждый второй гражданин России (48%) считает, что он никогда не сможет получать достойную зарплату.