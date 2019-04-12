СК назвал мотив водителя, протащившего полицейского на капоте

В Сети появилось шокирующее видео инцидента

Следственный комитет просит арестовать водителя, который протащил полицейского на капоте. Всё произошло накануне в одном из дворов на улице Генерала Дорохова.

Момент ЧП попал на камеры наблюдения, передает "ТВ Центр". На кадрах видно, как участковый не пропускает автомобиль Toyota, но находившегося за рулём это не останавливает. Желая избежать административной ответственности, надавил на газ и буквально провез сотрудника полиции несколько метров. Как только тот сумел спрыгнуть, нарушитель уехал. Полицейского с травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.