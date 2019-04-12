ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК назвал мотив водителя, протащившего полицейского на капоте

15:10
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В Сети появилось шокирующее видео инцидента

Следственный комитет просит арестовать водителя, который протащил полицейского на капоте. Всё произошло накануне в одном из дворов на улице Генерала Дорохова.

Момент ЧП попал на камеры наблюдения, передает "ТВ Центр". На кадрах видно, как участковый не пропускает автомобиль Toyota, но находившегося за рулём это не останавливает. Желая избежать административной ответственности, надавил на газ и буквально провез сотрудника полиции несколько метров. Как только тот сумел спрыгнуть, нарушитель уехал. Полицейского с травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.