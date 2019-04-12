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Собянин поделился планами развития павильона "Космос" на ВДНХ

15:04
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Мэр поздравил москвичей с Днем космонавтики

В пятницу , 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. В Москве по всему городу проходят  сотни мероприятий, сообщает "ТВ Центр".

В этом году ВДНХ стала главной  площадкой праздника - там сегодня открылся фестиваль "Пора в космос".  Он начался грандиозным карнавалом. Продлится фестиваль три дня. Гостей ждут  бесплатные мастер-классы и кинопоказы, интерактивные лекции и творческие встречи. Знатоки проверят свои знания на необычном диктанте, а сладкоежки попробуют вселенную на вкус. ВДНХ встречает День космонавтики обновлённой. Выставка стала настоящей территорией науки и образования. Так что интеллектуалам там точно будет интересно!

С Днём космонавтики москвичей и гостей столицы в пятницу поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что это самый прогрессивный праздник.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что космическая отрасль открыла нам Вселенную и подарила тысячи бытовых вещей, без которых уже немыслима жизнь. Она толкает цивилизацию вперед. Сергей Собянин также отметил, что тема космоса вновь популярна в школах, вузах, музеях, технопарках, книгах и кино. Кроме того, мэр столицы добавил, что за год, который прошел со времени реставрации павильона "Космос" на ВДНХ, его посетили больше одного миллиона человек.

В этом году павильон "Космос" откроет новый раздел - "Авиация и вертолетостроение". В числе экспонатов – макеты перспективного вертолета Ка-62 и пасса­жир­ского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инстал­ляции и многое другое.

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