В центре Москвы возведут настоящий дворец

Такого в столице ещё не было

Боярские палаты и итальянские палаццо сразу на одной площадке и в самом центре Москвы появятся уже к 2020 году. Работы там уже начались, отмечает "ТВ Центр".

Настоящий дворец - такого в столице ещё не было - возведут на пересечении Остоженки, Пречистенки и площади Пречистенские Ворота. Там будет жилой комплекс, а ещё торговые и культурные центры, открытые для всех горожан. Но, главное, стиль подсказала история этого уголка Москвы.

"Архитектура самого жилого дома - это вольная интерпретация московских палат XV-XVI веков и одновременно это отсылка к итальянской архитектуре, к итальянским палаццо, с аркадами, с затенёнными длинными проходами", - пояснил архитектор Георгий Трофимов.