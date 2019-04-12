В центрах "Мои документы" начали принимать памятные вещи времен ВОВ

Их передадут в Главархив Москвы

Памятные вещи и документы времён Великой отечественной войны теперь можно сдать на хранение в Главархив Москвы. Принимать их уже начали в центрах "Мои документы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сдать в архив можно фронтовые письма и фотографии, дневники и школьные сочинения, газеты, хлебные карточки, награды и похоронки. Инициаторы этой акции - столичные ветераны. Пожилые люди хотят быть уверены в том, что памятные вещи, связанные с войной, ни при каких обстоятельствах не окажутся выброшенными и забытыми.