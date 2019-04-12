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Началова перед смертью отправила голосовые сообщения родным

13:45
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Их содержание очень личное

Певица Юлия Началова, перед тем как впасть в кому, отправила несколько голосовых сообщений через WhatsApp своим родными и близким.  

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Родные артистки пока не готовы обнародовать их содержание – слишком личное и дорогое. "Передавать прессе содержание этих посланий семья пока не планирует, тем более, сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле", - сообщила интернет-газете "Дни.ру" пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.

При этом менеджер не исключила, что эти сообщения могу появиться в художественном фильме о Началовой.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с родителями Началовой.

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