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Смелая, мудрая, удивительная: история ветерана Марии Филипповой

15:28
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Она отметила 100-летний юбилей

В семье москвички Марии Филипповой о Великой Отечественной  войне помнят всегда. И даже пишут книгу об этой удивительной женщине. Тяжелые испытания и радость победы - это судьба Марии Семёновны, 100 прожитых лет.

Смелая, мудрая, удивительная: Марии Семеновне покорились самые тяжелые жизненные обстоятельства — сначала два концлагеря , а потом каторжные сельскохозяйственные работы.

Мария Филиппова из семьи казаков до войны работала в типографии в Донецке, передает "ТВ Центр". Открытый взгляд, красивая прическа, новое платье из ателье. А на фотографии спустя три года, в концлагере в Вупертале, словно выключили свет, девушка затравленно смотрит в сторону.

"Кормили плохо, а работать приходилось в тяжелейших условиях. Там перерабатывали, получалась такая стружка, или что там. Нужно было на второй этаж таскать на плечах, и нам приходилось это делать", - вспоминает она.

"Никогда я не слышал от нее плохих слов о прожитой жизни, мы многих вещей даже не знали. Только в последнее время она начала нам рассказывать, то есть она оберегала меня и брата", - рассказывает сын Павел Филиппов.

Все материалы о том времени Павел собирает в архивах, все войдет в книгу воспоминаний о жизни родителей, которые прожили вместе 70 лет. Несмотря на все испытания, Мария Семеновна не разучилась, любить, радоваться, дарить тепло. Об этом в день ее 100-летия говорили все.

"В те тяжелые послевоенные годы у нас не было достатка. Но когда мы возвращались из школы, будучи пацанами, всегда у Марьи Семеновны находилась чашка чая и доброе слово", - вспоминает одноклассник младшего сына Александр Плотников.

В присутствии близких, родных и друзей Марию Семеновну наградили почетным Знаком отличия "Трудовая доблесть", и передали поздравления и подарок от президента России.

Наталья Тарасова, Владислав Подымский, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".

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Ветеран Мария Филиппова
Ветеран Мария Филиппова
Ветеран Мария Филиппова
Ветеран Мария Филиппова отмечает юбилей
Ветеран Мария Филиппова отмечает юбилей
Ветеран Мария Филиппова отмечает юбилей
Ветеран Мария Филиппова отмечает юбилей
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