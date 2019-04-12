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Богослужения в Храме в честь Спиридона Тримифунтского начнутся осенью

15:38
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Православная церковь возведена по городской программе

Храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского скоро откроется для прихожан на западе Москвы. Сегодня купол и крест освятили, а затем установили. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В церемонии принимали участие строители и, конечно, местные жители. Православная церковь возведена по городской программе. Сейчас внутри здания идет отделка, а затем там установят дубовый резной иконостас. Старинные царские врата  достались приходу от другого храма, который был разрушен в годы советской власти. Богослужения в новой церкви начнутся уже этой осенью.

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