Во дворце "Мегаспорт" три дня будут танцевать рок-н-ролл

В столице начались Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Во дворце "Мегаспорт" на Ходынском бульваре в ближайшие три дня будут танцевать рок-н-ролл, сообщает "ТВ Центр". В пятницу там проходят Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

В субботу вечером состоится церемония открытия чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. За два выходных зрители смогут увидеть выступления взрослых танцоров, юниоров и детей - в парных и групповых дисциплинах .

Вход на эти мероприятия бесплатный. Победители турнира будут представлять Россию на международных соревнованиях.