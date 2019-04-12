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Во дворце "Мегаспорт" три дня будут танцевать рок-н-ролл

15:37
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В столице начались Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Во дворце "Мегаспорт" на Ходынском  бульваре в ближайшие три дня будут танцевать рок-н-ролл, сообщает "ТВ Центр". В пятницу там проходят Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

В субботу вечером состоится церемония открытия чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. За два выходных зрители смогут увидеть выступления взрослых танцоров, юниоров и детей - в парных и групповых дисциплинах .

Вход на эти мероприятия бесплатный. Победители турнира будут представлять Россию на международных соревнованиях.

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Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
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