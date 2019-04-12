В Москве отреставрировали конюшню усадьбы купцов Татарниковых

Восстановление прошло по программе "Рубль за метр"

На Таганке после реставрации открылась конюшня усадьбы Татарниковых. Долгое время здание представляло собой жалкое зрелище, но по городской программе "Рубль за метр" его привели в порядок. И теперь старинная конюшня начинает новую страницу своей истории.

На каждом сантиметре кладки - кропотливая работа. Кирпичи простукивали, а при необходимости заменяли на такие же по возрасту, цвету и составу. Это было самым сложным этапом реставрации старинной конюшни.

"Кирпич не был защищен от влаги, от перепадов температуры, от погодных условий, и такая кладка, конечно, со временем разрушается. Видите, там зубцы, по форме напоминающие кремлевскую стену? Эта часть была наиболее разрушена, эти кирпичи можно было просто рукой вынуть", - показывает главный архитектор проекта реставрации Татьяна Борисова.

Теперь реставрационные кирпичи не отличить от подлинных. Ворота сейчас металлические, а в XIX веке экипажи и телеги заезжали через деревянные. И загрузочные окна для сеновала были без стекла.

"Телега с сеном подъезжала сюда, мужик с вилами в свободном полете забрасывал сено вот в эти окна, и оно там лежало, и хранилось, и сушилось", - объясняет Борисова.

Теперь там, где были стойла и каретный сарай, будут работать люди.

"Здесь должна, наверно, быть очень хорошая энергетика после лошадей. Это абсолютно современное здание, приспособлено под использование, и я думаю, что здесь будет очень комфортно", - считает представитель фирмы-арендатора Марина Малащук.

Чтобы преобразовать конюшни в современные офисы, потребовался год. Реставрация прошла в рамках программы льготной аренды "Рубль за квадратный метр".

"Это 16-й объект из 25, полностью отреставрированный по этой программе. Только в том случае, если здание будет отреставрировано по согласованному проекту. Только в этом случае арендатор может претендовать на льготную ставку арендной платы рубль за квадратный метр", - говорит руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как и арендаторы, владелец усадьбы Федор Татарников рубли считать умел. Он торговал льном и имел свои транспортные конторы в обеих столицах и в Поволжье. Поэтому экипажный корпус и конюшня были важной частью его купеческой усадьбы.

Экипажи подавали к главному дому усадьбы Татарниковых. Старинный особняк с лепниной и объемной каменной кладкой тоже готовят к реставрации, работы планируют начать этим летом.

Наталья Тарасова, Наталья Епифанова и Владислав Карташов, "ТВ Центр".