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В "Аптекарском огороде" расцвели тюльпаны

15:38
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Красуются они не одни, а в компании нежных крокусов и других первоцветов

В "Аптекарском огороде" не в парниках, а прямо под открытым небом расцвели тюльпаны - первые в городе, передает "ТВ Центр".

В саду просто теплее, чем в других местах столицы. Красуются тюльпаны не одни, а в компании нежных крокусов и других первоцветов. И никакой конкуренции - растения прекрасно дополняют друг друга.

Скоро к ним присоединятся и редкие сорта тюльпанов, а затем пионы, яблони, магнолии, сирень. Всё это великолепие можно будет наблюдать в "Аптекарском огороде" на Весеннем фестивале цветов. Причём, долго: начнётся он в субботу, а закончится только в начале лета.

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