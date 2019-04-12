В "Аптекарском огороде" расцвели тюльпаны

Красуются они не одни, а в компании нежных крокусов и других первоцветов

В "Аптекарском огороде" не в парниках, а прямо под открытым небом расцвели тюльпаны - первые в городе, передает "ТВ Центр".

В саду просто теплее, чем в других местах столицы. Красуются тюльпаны не одни, а в компании нежных крокусов и других первоцветов. И никакой конкуренции - растения прекрасно дополняют друг друга.

Скоро к ним присоединятся и редкие сорта тюльпанов, а затем пионы, яблони, магнолии, сирень. Всё это великолепие можно будет наблюдать в "Аптекарском огороде" на Весеннем фестивале цветов. Причём, долго: начнётся он в субботу, а закончится только в начале лета.