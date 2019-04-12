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Пять выделенных полос в Москве заработают ежедневно

15:37
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Изменения должны значительно увеличить скорость движения городского транспорта в выходные дни

В Москве с 14 апреля по выходным дням часть выделенных полос переходит на ежедневный режим работы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь идет о Нахимовском, Ломоносовском, Кутузовском  и Ленинском  проспекте, а также Можайском шоссе, Минской улице и Воздвиженке. Кроме того, "выделенки" будут теперь работать на участках: Проспект мира - Ярославское шоссе и Нижегородская улица - Рязанский проспект. В "Мосгортрансе" считают, что изменения должны значительно увеличить скорость движения городского транспорта в выходные дни, а также сократить количество ДТП.

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Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта
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