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Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы

14:53
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Как отметил премьер, уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать все ресурсы

Правительство должно следить за ценами на стройматериалы, которые будут использоваться для реализации национальных проектов. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом данной теме.

Как передает "ТВ Центр", премьер-министр поручил ведомствам вести строгий мониторинг рынка. В случае необходимости обращаться в Федеральную антимонопольную службу и другие надзорные органы. Также необходимо прибегать к механизмам общественного контроля. Как отметил Медведев, уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать все ресурсы.

"Оценить баланс спроса и предложения на сырьё и материалы в этой сфере, просчитать, конечно, потребности в рабочих руках, в строительной технике, оборудовании в разрезе каждого региона. По итогам нужно предложить комплекс мер, который позволит избежать необоснованного роста цен на материалы и оборудование, которые необходимы для реализации национальных проектов, для вообще развития экономики нашей страны в целом", - подчеркнул Медведев.

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