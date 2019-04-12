Путин не поедет во Францию в честь высадки союзников в Нормандии

В свою очередь Дональд Трамп на мероприятие приедет

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На 70-летнюю годовщину высадки, которую отмечали в 2014 году, Путин приезжал, пишет РИА Новости. Тогда он также провел две беседы с Бараком Обамой, который в то время занимал пост президента США.

Ранее о своем участии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии, заявил президент США Дональд Трамп. На данный момент ведутся подготовительные работы.

Высадка союзников в Нормандии произошла 6 июня 1944 года, она стала крупнейшей в истории десантной операцией. Более 155 тысяч военнослужащих из США, Канады и их союзников открыли "второй фронт" против армии Адольфа Гитлера.