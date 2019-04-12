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Зеленский онемел после вопроса про уклонение от армии

14:25
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Депутат Рады попросила министра обороны прояснить ситуацию

Представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказалась комментировать слухи о том, что шоумен "откосил" от армии в 2014 году. 

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12 апреля депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол попросила министра обороны Степана Полторака проверить, уклонялся ли Зеленский от призыва на военную службу. "В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника", - сказала Черновол, отметив, что эту информацию необходимо как можно быстрее подтвердить или опровергнуть. 

Ирина Победоносцева, пресс-секретарь Зеленского, ушла от ответа на вопрос о предполагаемой попытке ее начальника "откосить" от армии. "Без комментариев", - заявила она "Громадське ТВ". По словам Победоносцевой, общественности стоит дождаться ответа от Министерства обороны, к которому со своим запросом обратилась Черновол. 

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко ворвался в студию телеканала "1+1" и по телефону затеял перебранку с Зеленским, который в этот момент находился во Франции. Порошенко призвал своего оппонента устроить дебаты на стадионе "Олимпийский" не 19 апреля, как было оговорено, а на пять дней раньше. Зеленский от новых условий отказался. 

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набрав 15,95% и 30,24% соответственно, пробились во второй тур. Украинцы выберут своего президента 21 апреля. 

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