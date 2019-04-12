Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок

На Мальдивах семья президента потратила 276 тысяч долларов

Президент Украины Петр Порошенко использует псевдоним для некоторых неофициальных зарубежных поездок.

Эту информацию выяснили украинские журналисты, которые заинтересовались роскошными поездками семьи президента на Мальдивы, в Испанию, Францию и Норвегию. Например, шестидневное путешествие на острова в новогодние праздники обошлось в 276 тысяч долларов.

В одном из отелей на Мальдивах Порошенко значился как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из его родственников – под именем Виталия Кокорина. Также для семьи президента выписаны паспорта на имя Ивана Дехтерева, Александра Сыщикова, Ольгу Герасименко и Елену Сенченко.

Все документы на фиктивные фамилии оформляла для Порошенко Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает "Московский комсомолец".