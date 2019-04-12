Путин в День космонавтики посетил "Энергомаш"

Президенту рассказали о последних достижениях российской космической промышленности

В России и во всём мире в пятницу отмечают День космонавтики. 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт на орбиту. С этого дня началась новая космическая эра.

Владимир Путин посетил Научно-производственное объединение "Энергомаш" имени академика Валентина Глушко, передает "ТВ Центр". Это головное предприятие интегрированной структуры, которое объединило ведущие российские компании ракетного двигателестроения. Президенту и главе Роскосмоса рассказали о последних достижениях российской космической промышленности, а также о новейших отечественных разработках. НПО выполняет также действующие контракты на поставки ракетных комплектующих в США и другие страны мира.