ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в День космонавтики посетил "Энергомаш"

14:55
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Президенту рассказали о последних достижениях российской космической промышленности

В России и во всём мире в пятницу отмечают День космонавтики. 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт на орбиту. С этого дня началась новая космическая эра.

Владимир Путин посетил Научно-производственное объединение "Энергомаш" имени академика Валентина Глушко, передает "ТВ Центр". Это головное предприятие интегрированной структуры, которое объединило ведущие российские компании ракетного двигателестроения. Президенту и главе Роскосмоса рассказали о последних достижениях российской космической промышленности, а также о новейших отечественных разработках. НПО выполняет также действующие контракты на поставки ракетных комплектующих в США и другие страны мира.

Новости по теме
Владимир Путин во время посещения АО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко"
Владимир Путин во время посещения АО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко"
НПО "Энергомаш". Цех сборки космических аппаратов
НПО "Энергомаш". Цех сборки космических аппаратов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.