Американский беспилотник неожиданно приблизился к российской границе

Беспилотный летательный аппарат провел разведывательный полет у Калининградской области

Американский стратегический беспилотник заметили у западной границы России, около Калининградской области. Аппарат RQ-4B-40 Global Hawk проводил разведку.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, беспилотник взлетел с базы морской авиации Сигонелла, которая расположена на острове Сицилия. Во время полета летательный аппарат находился в воздушном пространстве Литвы, отмечает "Газета.Ru".

10:40 мск.

Разведывательный полёт около границы Калининградской�������� области, в воздушном пространстве Литвы��������. pic.twitter.com/b1C9oXh7Dy — PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 апреля 2019 г.

В начале апреля самолет ВВС США Boeing B-52H Stratofortress также был замечен около Калининградской области. По данным СМИ, его целью была отработка бомбометания по базе Балтийского флота.

Полеты американских самолетов у границ России неоднократно происходили и в марте.

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