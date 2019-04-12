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Американский беспилотник неожиданно приблизился к российской границе

15:22
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Беспилотный летательный аппарат провел разведывательный полет у Калининградской области

Американский стратегический беспилотник заметили у западной границы России, около Калининградской области. Аппарат RQ-4B-40 Global Hawk проводил разведку.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, беспилотник взлетел с базы морской авиации Сигонелла, которая расположена на острове Сицилия. Во время полета летательный аппарат находился в воздушном пространстве Литвы, отмечает "Газета.Ru".

В начале апреля самолет ВВС США Boeing B-52H Stratofortress также был замечен около Калининградской области. По данным СМИ, его целью была отработка бомбометания по базе Балтийского флота.

Полеты американских самолетов у границ России неоднократно происходили и в марте.

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