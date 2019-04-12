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Публичные слушания в шести районах прошли открыто успешно

14:58
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Пожелания жителей учитываются при планировке кварталов реновации

Публичные слушания по кварталам реновации в шести районах Москвы можно назвать успешными. Они прошли 11 апреля.

Как объяснила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, публичные слушания по градостроительной документации — очень важный элемент во взаимоотношениях между жителями и городом и властью.

"У нас уже прошло два этапа публичных слушаний - экспозиция и собрания участников публичных слушаний. С сегодняшнего дня у нас начался третий этап - прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, продлится срок приема замечаний и предложений семь дней. Хотя публичные слушания еще не завершены, можно сказать, что удивила и порадовала очень высокая активность людей: на публичные слушания уже сегодня пришли более 7 тысяч человек, это хорошая явка", - сказала Княжевская.

Большая часть вопросов от жителей касалась сроков переселения, обеспеченности территорий детскими садами, размещению спортивных площадок.

Слушания по проектам планировки территорий кварталов реновации прошли в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

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