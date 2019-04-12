Футболиста Гулиева сурово наказали за избиение американца

Полузащитнику придется ненадолго затянуть пояс

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не стало миндальничать со своим полузащитником Аязом Гулиевым, который избил пешехода на улице Краснопрудная в Москве. Ему выписали штраф и отправили играть за дубль.

Изучив все обстоятельства произошедшего, руководство "Спартака" решило оштрафовать 22-летнего спортсмена на пять миллионов рублей. Кроме того, Гулиева отстранили от основного состава команды.

По данным телеграм-канала Baza, штраф не станет для футболиста непосильной ношей, ведь его месячная зарплата составляет около шести миллионов рублей.

Отметим также, что клуб "Спартак" отказался раскрыть размер штрафа для Гулиева. "Мы не комментируем детали наказания, это внутреннее дело клуба", - сказали РБК в пресс-службе ФК.

Ранее сообщалось, что Аяз Гулиев извинился перед "Спартаком", его болельщиками и американцем, которому он сломал нос на улице Краснопрудная в Москве. "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" - заявил футболист.

Как установили правоохранительные органы, 10 апреля Гулиев за рулем своего Mercedes проехал на красный сигнал светофора и задел на пешеходном переходе 29-летнего филолога из США. Футболист избил иностранца, но после вмешательства полицейских раскаялся в содеянном. Пострадавший написал заявление о том, что у него нет претензий к игроку "Спартака".