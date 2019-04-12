Путин рассказал об уходе призыва в армию в прошлое

Глава государства назвал необходимые для этого условия

Президент России Владимир Путин заявил, что рано или поздно призыв в армию уйдет в прошлое. Об этом он рассказал на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". Глава государства добавил, что для этого нужно время и соответствующее финансирование.

По словам российского лидера, страна движется в направлении создания профессиональной армии. Он добавил, что из-за усложнения военной техники, управлять ею смогут только профессионалы.

Также Путин отметил, что ряд стран не полностью переходит на профессиональную армию. Он подчеркнул, что у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. "Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - приводит его слова ТАСС.

Говоря о возможности предоставлять отсрочку от призыва для молодых специалистов, которые работают в космической отрасли, Путин напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты, а также специальный центр. В них можно проходить службу не теряя квалификации. При этом Путин отметил, что срок службы по призыву в армии сейчас минимальный.

В апреле в России стартовал весенний призыв в армию. Ряды военнослужащих пополнят 135 тысяч человек. Причем, несколько сотен из них пройдут службу в научных ротах, в том числе в инновационном технополисе Эра.

Также в силу вступили несколько нововведений. В частности, призывники, которые уже получали отсрочку для обучения в школе, могут воспользоваться ей для окончания среднего профессионального образования и магистратуры. А еще граждане призывного возраста теперь должны состоять на воинском учете по месту фактического пребывания вне зависимости от наличия регистрации.

В армию России призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет один год. В последние годы происходит постепенное снижение числа призывников за счет увеличения в составе вооруженных сил доли служащих по контракту.