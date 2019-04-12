Кварталы реновации спланируют с учетом мнения жителей

Слушания по проектам прошли успешно

Проекты кварталов реновации будут доработаны после публичных слушаний с учетом мнения жителей, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

"Мы будем учитывать пожелания жителей, смотреть потребности района и, исходя из этого, уже корректировать будущие проекты планировки, которые потом будут утверждены. Главный вывод, который я сделала, пока разрабатывались проекты планировки, пока проходят публичные слушания, - жители всем сердцем поддерживают программу реновации, но они хотят темпов и качества реновации", - сказала она, добавив, что все усилия властей вместе с жителями будут направлены именно в этом ключе.

Прошедшие слушания в шести районах она назвала успешными. Большая часть вопросов от жителей касалась сроков переселения, обеспеченности территорий детскими садами, размещению спортивных площадок.

Слушания по проектам планировки территорий кварталов реновации прошли в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино 11 апреля.