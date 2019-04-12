Умер режиссер, снявший фильм о Данелии

Сергею Страхову было 82 года

Заслуженный деятель искусств Грузии, режиссер документального кино Сергей Страхов умер 11 апреля в возрасте 82 лет.

Прощание состоится 13 апреля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.

Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт в 1961 году и в 1972 году кафедру неигрового фильма ВГИК, пишет ТАСС.

Одной из последних работ Страхова стал фильм о творческом пути народного артиста СССР Георгия Данелии "Страна Данелия" (2004). Также он работал над такими фильмами как "Осень тбилисских балконов", "Есенин в Грузии", "Всходы науки", "Испытание автомобилем" и другими.