Космонавтов назвали бесполезными в эпоху роботизации

Ученый рассказал о нулевой пользе человека в космосе

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев усомнился в необходимости отправлять людей в космос. По его словам, все научные открытия сейчас делают роботы.

Ученый выразил мнение, что эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов осталась позади и что теперь человеку нет необходимости покидать пределы Земли.

"Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени, - сказал Докучаев в эфире "Говорит Москва". - Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль".

Эксперт считает, что в XXI веке "человеческая космонавтика" должна финансироваться исключительно частными компаниями, а не из государственного бюджета. Деньги налогоплательщиков лучше направить на настоящую науку, заявил Вячеслав Докучаев.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и облетел Землю. Это эпохальное событие произошло в 1961 году.