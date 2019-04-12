Порошенко взорвался из-за перебивавшего его Зеленского

Он отметил, что не видит ничего особенного в выходе комика во второй тур выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает выход своего оппонента Владимира Зеленского во второй тур выборов чем-то особенным. Об этом он сказал на брифинге в Берлине по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"По моему глубокому убеждению, это выбор украинского народа, который надо уважать", - отметил он. По его словам, если на Украине несистемные политики получают "определенные результаты", то такое происходит и в ряде европейских стран.

Также журналисты попросили Порошенко прокомментировать поведение Зеленского в эфире телешоу. Во время телефонного включения шоумен постоянно перебивал украинского лидера. Из-за этого вопроса Порошенко буквально взорвался, сообщает РИА Новости.

"Вы реально считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я уверен, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - заявил он.

Также украинский лидер отметил, что сейчас нужно сосредоточиться на борьбе за голоса избирателей. В частности, нужно, чтобы украинцы "не покупали кота в мешке", а сделали осознанный выбор и поддержали "реального, а не виртуального кандидата".

Ранее в Сети появилось видео спора Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Инцидент произошел в программе "Право на власть" на украинском телеканале 1+1. Президент Украины предложил комику в течение 40 минут приехать в студию на дебаты. Однако шоумен ответил, что сейчас находится в Париже и не может этого сделать. По его словам, Порошенко об этом прекрасно знает, поскольку автомобили Службы безопасности Украины (СБУ) сопровождали его в аэропорт.

А еще Зеленский напомнил, что до этого Порошенко был не против проведения дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. Однако действующий президент его будто бы не услышал. Вместо этого он предложил провести дебаты 14 апреля, в воскресенье. В итоге между оппонентами завязалась ссора. Они начали перебивать друг друга. Зеленский бросил трубку.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон примет своего украинского коллегу Петра Порошенко и его оппонента в борьбе за кресло главы государства Владимира Зеленского. Сначала переговоры с французским лидером проведет шоумен, затем из Берлина прибудет и украинский лидер.

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