История одного предательства: кто на самом деле стоит за арестом Ассанжа

Джулиан Ассанж оставлен под стражей по меньшей мере до 12 июня

Главный мировой скандал недели - арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Впрочем, всё к этому и шло - новый эквадорский президент, куда более зависящий от США, чем его предшественник - а он и предоставил Ассанжу убежище в посольстве страны в Лондоне - так вот Ленин Морено в поддержке главного разоблачителя планеты не был заинтересован, а потому легко отдал его властям Великобритании, заслужив уже титул главного предателя XXI века.

Цифрового революционера предал Ленин Морено. И это самое большое предательство в истории Эквадора - именно такое определение крупнейшие международные правозащитные организации дали скандалу, в котором замешан лично президент Эквадора. Он возглавляет страну с мая 2017 года и, похоже, всё это время думал только о том, как избавиться от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сперва в ноябре 2018 года из посольства Эквадора выгнали кота Ассанжа – за то, что он не соблюдал установленный регламент поведения, а теперь именно по этой же причине лишили политического убежища и самого журналиста, но если кот в надёжных руках, то Ассанжа пока посадили за британскую за решётку, но не исключено, что после экстрадиции он сядет и на американский электрический стул, передает "ТВ Центр".

"Терпение Эквадора лопнуло. Ассанж установил электронное оборудование, которое было запрещено, заблокировал камеры слежения эквадорской миссии в Лондоне. Он не подчинялся и грубил охранникам. Он получил доступ к файлам безопасности нашего посольства без разрешения", - заявил Морено.

Но этот список провинностей Ассанжа, на самом деле, не полный. Правдолюб Ассанж провинился в другом – он нарыл компромат на самого президента Эквадора. Безусловно, история странная – и хотя бы инстинкт самосохранения должен был заставить журналиста молчать, но Ассанж, как оказалось, предпочитает правду называть правдой, а коррупцию коррупцией.

Именно поэтому в прямом смысле слова под страхом смертной казни сперва в феврале был обнародован пакет документов, разоблачающих офшорную компанию брата президента, а следом за коррупционными схемами всплыли и фотографии самого Ленина вместе с "боссом мафии Ксавьером Масиасом" - его называют личным казначеем семьи Морено. Правда всё это или нет, неизвестно но в связи с опубликованной информацией прокуратура Эквадора начала расследование в отношении Ленина Морено и его родственников. И не исключено, что эта история закончится импичментом. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, при котором Ассанжу и обеспечили политическое убежище и даже выдали гражданство, в "Твиттере" тоже обвинил Ленина не только в предательстве, но и коррупции.

Впрочем, Ленин Морено уже позаботился о своей репутации, в телеобращении, больше похожем на оправдание, он заявил, что хоть и выдал Ассанжа, но не просто так, а под расписку о добрых намерениях.

"В соответствии с международным правом я просил Великобританию гарантировать, что господин Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут угрожать пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменном виде", - заявил Морено.

Что конкретно подтверждало британское правительство, уже навсегда останется тайной. Но то, что неразбериха уже началась, это факт. Во-первых, в британский суд Ассанжа доставили по ордеру, выданному ещё в 2012 году. Планировали разбираться в любовных делах, закрутившихся ещё летом 2010 года в Швеции. Там вроде как дамы запуталась в своих чувствах и способах предохранения. Ну вот суд и должен разобраться – кто кого насиловал, а кто кого любил. Но, что ещё интересней – в самой Швеции дело за давностью лет уже закрыли, а британский суд всё пытается узнать правду. Несостыковочка. Но это ещё не всё. Есть в этой истории вторая женщина - премьер-министр Британии. Тереза Мэй, как обычно, сболтнула лишнего. В общем, назвала истинную причину задержания Ассанжа.

"Джулиана Ассанжа задержали в том числе по запросу Вашингтона. Произошедшее свидетельствует о том, что в Великобритании никто не может быть выше закона. Я хочу поблагодарить Эквадор за кооперацию", - сказала она.

Если вспомнить семейство Скрипалей, отравление которых без суда и следствия пытаются повесить на Россию, то о верховенстве закона Мэй хотя бы сейчас надо было бы промолчать. Солидней выглядела бы. А вот за то, что она проболталась про кооперацию, её можно поблагодарить. Теперь понятно, кто главный режиссёр в этой драме.

Помимо того, что цирк устроили непосредственно в посольстве, комедию продолжили ломать и в суде. Возможно, это такой особый британский юмор – и его могут понять только леди и джентльмены из высшего общества, но судья Вестминстерского суда Лондона Майкл Сноу назвал защиту Ассанжа смехотворной.

И пока британские судьи упражняются в остроумии, в ООН уже выступили с призывом ко всем быть справедливыми в отношении Ассанжа. Но проблема в том, что последнее время международные нормы и Британия, и Америка демонстративно игнорируют. У них своя правда, а правда - настоящая, которую, собственно, и пытался рассказывать Ассанж - как оказывается, на Западе больше не интересна.

По логике, создателю WikiLeaks стоило бы дать премию мира. Он с 2006 года не боялся публично рассказать о военных операциях США в Афганистане и Ираке, о расстрелах мирных жителей, об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, о грязных закулисных играх в американской политике, о тотальной слежке в интернете и просушке телефонов первых лиц - Жака Ширака, Николя Саркози, Франсуа Олланда. Но никакой благодарности Ассанж не получил – напротив, в Америке его признали врагом государства. Ну а что обычно происходит с врагами государства, догадаться не сложно. И в истории с Ассанжем уже есть две загадочные смерти. При неизвестных обстоятельствах умер хакер Адриан Ламо – он был завербован американскими властями и способствовал аресту сотрудничавшего с WikiLeaks военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга. Кстати, Брэдли уже в тюрьме стал женщиной и Обама его помиловал. Ещё умер и Сет Рич - сотрудник Национального комитета Демократической партии, который, как утверждают американские СМИ, и сливал WikiLeaks внутреннюю переписку руководства Демократической партии. Он был застрелен при странных обстоятельствах рядом с домом. И ведь демократов подозревают не просто так, им было за что мстить – весь мир благодаря WikiLeaks узнал, что у штаба Клинтон и террористов – один и тот же спонсор.

Получается, что Трамп во многом обязан Ассанжу – ведь, разоблачая Хиллари Клинтон, он помог ему заработать очки в президентской гонке. Но Дональд Трамп в четверг сделал вид, что вообще не знает кто такой Джулиан Ассанж.

Вера Щирова, Артём Данцевич, "В центре событий", "ТВ Центр".