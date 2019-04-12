Первые леди: какие тайны скрывают жены Зеленского и Порошенко

Украинцам интересно, у кого одеваются или что читают, куда тратят деньги и какие благотворительные проекты курируют эти дамы

Выборы президента в любой стране вызывают повышенный интерес не только к самим кандидатам. 21 апреля Украина выберет главу государства и получит в комплекте первую леди, в некоторых случаях персону куда более интересную. В данном случае это будет либо уже хорошо знакомая стране Марина Порошенко, либо куда менее публичная Елена Зеленская. Обеих сейчас активно обсуждают на кухнях.

Елена Зеленская, вероятно, могла написать сценарий именно этого номера, а, быть может, и всего президентства своего мужа. Она – автор "Студии квартал 95". Потенциальной первой леди сейчас не просто. Привыкла быть "за кадром". Теперь же госпожу Зеленскую рассматривают буквально под микроскопом. В чем пришла? Как на мужа посмотрела?

"Девчонка из соседнего двора", умна, скромна и красива - по крайней мере, такой перед украинцами предстает Елена Зеленская. Ее не увидишь на модных вечеринках. Она не носит дорогую одежду узнаваемых брендов и, что прельщает избирателей больше всего, далека от политики, отмечает "ТВ Центр".

С мужем учились в параллельных классах. Когда точно познакомились, никто и не помнит. Кажется, рядом она была всегда. Надежный тыл для своего мужа. Школу окончила с отличием. Затем технический университет по специальности "Архитектура". Архитектором, правда, не проработала ни дня. Сразу же влилась в команду супруга. Официального предложения о замужестве пришлось ждать долгих 8 лет. Свадьбу сыграли лишь в 2003. Коллеги говорят - ревнива, но не истерична. Зеленский тот еще экранный ловелас. Среди его партнёрш по фильмам - Оксана Акиньшина и Вера Брежнева. Романы приписывали и с той и с другой.

Где же родилась Марина Порошенко - загадка. В официальных документах местом рождения первой леди указан Киев. Однако в архивах другая информация - город Семипалатинск в Казахстане. Дочка министра здравоохранения украинской ССР, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Одета с иголочки, сдержана, постоянно колесит по стране и занимается благотворительностью. Сам президент супругой явно гордится.

"Мне приятно было услышать, когда недавно моя Марина, Марина Порошенко, которую я очень люблю, с которой мы уже вместе больше 35 лет, сказала: "Я Петра Алексеевича видела пьяным только 1 раз" - за 35 лет. И я возмутился, говорю: "Когда?" Она говорит: "Это еще до свадьбы, ты не помнишь". Я утверждаю, что она, самый близкий мне человек, не видела меня никогда пьяным", - рассказал Порошенко.

В соцсетях пошутили – давно Пётр Алексеевич с супругой не виделись. "Не помню – значит не было". Да и саму Марину Анатольевну тоже замечали с "блеском в глазах" и с "несвязной речью".

С ридной мовой у госпожи Порошенко тоже отношения натянуты. Неоднократно попадала в неловкие ситуации, цитируя стихи Тараса Шевченко. Зато 57-летняя первая леди в отличной физической форме. Вела утреннюю гимнастику на одном из украинских телеканалов. Образ Марины Порошенко тщательно выверен. Никаких лишних фраз и движений. После истории в Софийском Соборе, где младшему сыну стало плохо, а от родителей ждали совсем другого поведения, многие упрекнули ее в полном отсутствии эмоций как минимум и как максимум - в отсутствии материнского инстинкта. Марина Анатольевна отмолчалась. Зато поздравить мужа с днем рождения решила с размахом. Политтехнологи объясняют: это не для Петра Алексеевича - для всей страны.

Идеальные отношения на камеру, поговаривают, не такие уж и идеальные. Марина Анатольевна явно устала быть первой леди. Выдавливать из себя эмоции получается с трудом. То и дело в прессе появляются сообщения о разводе президентской четы и пикантные подробности их личной жизни.

Например, украинцев ежегодно поздравляют с Рождеством вся президентская семья в вышиванках. За инструментом младший сын Михаил. То и дело всплывают скандалы с другими детьми Порошенко. Старший сын – народный депутат. Младшие дети учатся за границей. Впрочем, каких сюрпризов ждать от детей Зеленского, пока просто неясно. В силу их возраста. Сыну Кириллу - 6, дочери Александре - 14.

Если с влиянием Марины Порошенко на мужа за пять его президентства все понятно, то как поведет себя первая леди Зеленская - большой вопрос. Не исключено, что в этом случае ночная кукушка уж точно кого угодно перекукует, включая даже олигарха Коломойского.

Матвей Шестаков, Дмитрий Филиппов, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".