Лунные сотки: 20 тысяч россиян купили недвижимость в космосе

За квадратный метр продавцы лунных участков просят примерно по 0,75 рубля

Одна из крупнейших компаний в сфере недвижимости сообщила, что около 20 тысяч жителей России приобрели участки на Луне. Всего счастливыми обладателями лунных метров стали примерно 40 миллионов землян.

Эксперты рассказали, что продавцы лунных участков, имеющие лицензию на работу в России, отдают каждому клиенту не менее 40 соток. За квадратный метр они просят примерно по 0,75 рубля, передает "Интерфакс".

Участки продаются на видимой стороне Луны, поэтому собственники могут увидеть свои сотки с помощью наблюдательных приборов. Обладателям лунной недвижимости выдают специальные сертификаты.

Отмечается, что самые дешевые участки, которые можно легитимно приобрести на просторах космоса, находятся на Луне.

Ранее сообщалось, что ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев усомнился в необходимости отправлять людей в космос. По его мнению, все научные открытия сейчас совершают роботы, а космонавты на Международной космической станции впустую тратят время.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и облетел Землю. Это эпохальное событие произошло в 1961 году.