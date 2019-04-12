ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лунные сотки: 20 тысяч россиян купили недвижимость в космосе

16:36
  • пятница
  • 12 апреля 2019

За квадратный метр продавцы лунных участков просят примерно по 0,75 рубля

Одна из крупнейших компаний в сфере недвижимости сообщила, что около 20 тысяч жителей России приобрели участки на Луне. Всего счастливыми обладателями лунных метров стали примерно 40 миллионов землян.

Как пройдет День космонавтики на МКС
Российский экипаж МКС записал видеопослание землянам
Астрономическое кукареку: в чем сенсационность первого снимка черной дыры

Эксперты рассказали, что продавцы лунных участков, имеющие лицензию на работу в России, отдают каждому клиенту не менее 40 соток. За квадратный метр они просят примерно по 0,75 рубля, передает "Интерфакс".

Участки продаются на видимой стороне Луны, поэтому собственники могут увидеть свои сотки с помощью наблюдательных приборов. Обладателям лунной недвижимости выдают специальные сертификаты. 

Отмечается, что самые дешевые участки, которые можно легитимно приобрести на просторах космоса, находятся на Луне. 

Ранее сообщалось, что ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев усомнился в необходимости отправлять людей в космос. По его мнению, все научные открытия сейчас совершают роботы, а космонавты на Международной космической станции впустую тратят время.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и облетел Землю. Это эпохальное событие произошло в 1961 году.

Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.