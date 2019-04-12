Дзюба осчастливил страдающего от рака ребенка

11-летний мальчик из Петрозаводска попал на тренировку "Зенита"

Нападающий сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артем Дзюба решил встретиться с тяжелобольным мальчиком в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной".

Сотрудники проекта помогли 11-летнему ребенку с острым лейкозом приехать из Петрозаводска в Петербург и попасть на тренировку "Зенита". После тренировки Артем Дзюба согласился провести для мальчика спортивный мастер-класс.

Как пишет "Пятый канал", юный фанат Дзюбы, несмотря на онкологическое заболевание, играет на гитаре, занимается карате и увлекается футболом.

Отметим, что благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает детям до 17 лет и пожилым людям от 60 лет, которые борются с тяжелыми заболеваниями. "Мы не дарим подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощаем в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам", - говорится на сайте проекта.