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Дзюба осчастливил страдающего от рака ребенка

17:09
  • пятница
  • 12 апреля 2019

11-летний мальчик из Петрозаводска попал на тренировку "Зенита"

Нападающий сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артем Дзюба решил встретиться с тяжелобольным мальчиком в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной". 

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Сотрудники проекта помогли 11-летнему ребенку с острым лейкозом приехать из Петрозаводска в Петербург и попасть на тренировку "Зенита". После тренировки Артем Дзюба согласился провести для мальчика спортивный мастер-класс.  

Как пишет "Пятый канал", юный фанат Дзюбы, несмотря на онкологическое заболевание, играет на гитаре, занимается карате и увлекается футболом. 

Отметим, что благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает детям до 17 лет и пожилым людям от 60 лет, которые борются с тяжелыми заболеваниями. "Мы не дарим подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощаем в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам", - говорится на сайте проекта. 

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