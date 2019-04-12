Пожелания жителей учитываются при планировке кварталов реновации

Новое жилье будет возведено за счет столичного бюджета

Власти Москвы учтут мнения жителей города, высказанные в ходе обсуждения планировки кварталов, где пройдет реновация жилого фонда. Публичные слушания состоялись в шести районах мегаполиса. Москвичи предложили решения по вопросам озеленения территорий, транспортной доступности, размещения парковок, создания мест отдыха и оздоровительных центров. Программа обновления предполагает снос около пяти тысяч ветхих домов, в которых проживают свыше миллиона человек.

В посёлке Новобратцевский стройка идёт полным ходом. Современные комфортные дома вырастут прямо напротив старых пятиэтажек. Люди получат квартиры не просто в том же районе - на той же улице. Многие ждали этого давно. Любовь Рубцова 30 лет жила с семьёй в общежитии, передает "ТВ Центр".

"У нас дом аварийный, несколько лет назад упало дерево на наш дом, у нас трещины по 5-6 сантиметров, очень хочется переехать, чтобы было нормальное жилье. Хотим, чтобы это быстрее все произошло, и чтобы мы жили в хороших условиях, чтобы все у нас было", - рассказала она.

Вместо старых зданий - новые кварталы. Не только дома, но и благоустроенные улицы, парковки, социальная инфраструктура. Появится новая школа, детский сад и поликлиника, детские и спортивные площадки. Все – с учётом пожеланий самих жителей. Накануне на публичных слушаниях каждый мог задать вопросы, внести замечания и предложения в проекты планировок.

Публичные слушания накануне прошли еще в пяти районах - Солнцево, Северное Тушино, Метрогородок, Ивановское, Очаково-Матвеевское. В них приняли участие 7000 москвичей. Их замечания и предложения в информационном центре программы будут принимать еще неделю.

"Людей волнуют разные вопросы, одних интересует озеленение территории, сколько будет деревьев, сколько кустарников. Могу сразу сказать, что деревьев и кустарников будет однозначно на порядок больше. Наша задача - слушать людей и мы готовы реализовать потребности в конкретных районах", - отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Речь идёт о комплексном благоустройстве территорий и создании новой, комфортной и современной городской среды. Архитекторы учитывают потребности каждого конкретного района и интересы разных групп жителей. По итогам публичных слушаний проекты кварталов реновации будут доработаны.

В пятницу открылись экспозиции по еще шести проектам - в районах Восточное Измайлово, Бутырский, Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово. Ознакомиться с ними можно в управах и в Едином информационном центре в Доме на Брестской. А 23 апреля в районах проведут публичные слушания.

До конца года публичные слушания в Москве пройдут по всем 89 проектам планировок. Напомним, в программу реновации в столице вошло более 5 тысяч пятиэтажек. Переехать в новые квартиры смогут около миллиона москвичей. Только в этом году новоселье отметят более 12 тысяч горожан.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".