Путин пообещал Volkswagen поддержку в России

Президент подтвердил, что поскольку Volkswagen увеличивает масштабы производства в России, с ним будет подписан инвестиционный контракт

Перспективы развития автомобильного производства в России Владимир Путин обсудил с генеральным директором концерна Volkswagen ("Фольксваген") Гербертом Диссом. Как отметил президент, выпускаемые компанией модели пользуются популярностью: на долю корпорации приходится около 12 процентов продаж автомобилей в нашей стране, передает "ТВ Центр".

Герберт Дисс, в свою очередь, заявил, что верит в будущее российского рынка. "Фольксваген" ведёт производство на своём заводе в Калуге, а также сотрудничает с Горьковским автозаводом. Корпорация планирует новые инвестиции, и рассчитывает на поддержку со стороны руководства страны.