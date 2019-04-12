Литва рассказала об угрозах в адрес дипломатов со стороны "Ветеранов России"

Посла Мотузаса отозвали после поступления странного письма

Посольство России в Вильнюсе получило ноту от МИД Литвы из-за инцидента с сотрудниками литовского диппредставительства в Москве. Там им поступило письмо с угрозами.

Как отметил представитель посольства, нота вручена из-за поступивших ранее угроз в адрес сотрудников посольства Литвы в Москве. По его словам, все необходимые разъяснения в связи с этой ситуацией российский МИД ранее уже дал послу Литвы в Москве, сообщает ТАСС.

До этого 12 апреля литовский МИД сообщил агентству BNS, что 31 марта в посольство этой страны в российской столице якобы поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей покинуть Москву. На это им дали месяц. Угрозы были связаны с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора "в деле 13 января". При этом письмо якобы было подписано объединяющей ветеранов спецслужб России организацией "Ветераны России".

1 апреля литовское посольство обратилось в российский МИД с просьбой провести расследование, а также обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей. Тем не менее, Литва подчеркнула, что до настоящего момента "не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств". В связи с этим в пятницу в МИД Литвы был вызван представитель российского посольства.

Об отзыве посла Литвы Ремигиюса Мотузаса стало известно накануне, 11 апреля. Это случилось после того, как Следственный комитет России завел дело на литовских судей за приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову. В МИД Литвы сообщили, что посольство получило угрозы.

10 апреля стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы по "делу 13 января". В литовском суде отметили, что Язов виноват в гибели 14 человек во время несанкционированных выступлений сторонников независимости Литвы в январе 1991 года. Российские следователи заподозрили судей в вынесении заведомо неправосудного договора.