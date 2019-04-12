Двух вандалов задержали за попытку поджечь дом XIX века в Подмосковье

Полицейские разыскивают заказчика преступления

Полицейские задержали двух мужчин, которые пытались поджечь купеческий дом XIX века на территории музея-заповедника "Дмитровский кремль" в Дмитровском городском округе Подмосковья.

По версии правоохранительных органов, двое ранее судимых мужчин 25 лет и 31 года попытались поджечь объект культурного наследия. При себе у них было несколько канистр с горючей жидкостью.

На мужчин завели дело по факту покушения на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

На сайте ГУ МВД России по Московской области сообщается, что задержанные были лишь исполнителями преступления, а его заказчика сейчас пытаются установить и арестовать.

Как сообщалось, в августе 2018 года в Карелии подожгли Успенскую церковь XVIII века, которая входила в число объектов культурного наследия федерального значения. Сумму ущерба оценили в 100 миллионов рублей. 12 апреля 2019 года подростка, которого заподозрили в поджоге, направили на лечение.