ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двух вандалов задержали за попытку поджечь дом XIX века в Подмосковье

18:09
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Полицейские разыскивают заказчика преступления

Полицейские задержали двух мужчин, которые пытались поджечь купеческий дом XIX века на территории музея-заповедника "Дмитровский кремль" в Дмитровском городском округе Подмосковья.

Видео с места пожара в храме Христа Спасителя
Видео из квартиры в Екатеринбурге, в которой прогремел взрыв

По версии правоохранительных органов, двое ранее судимых мужчин 25 лет и 31 года попытались поджечь объект культурного наследия. При себе у них было несколько канистр с горючей жидкостью.

На мужчин завели дело по факту покушения на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Им грозит до пяти лет лишения свободы. 

На сайте ГУ МВД России по Московской области сообщается, что задержанные были лишь исполнителями преступления, а его заказчика сейчас пытаются установить и арестовать. 

Как сообщалось, в августе 2018 года в Карелии подожгли Успенскую церковь XVIII века, которая входила в число объектов культурного наследия федерального значения. Сумму ущерба оценили в 100 миллионов рублей. 12 апреля  2019 года подростка, которого заподозрили в поджоге, направили на лечение. 

Читайте также:
Новости по теме
Пожарные
Пожарные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.