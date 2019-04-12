Стал известен размер дохода Путина

Сколько заработали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы

В 2018 году президент России Владимир Путин заработал 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля. Эти данные содержатся в декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе на сайте Кремля.

Таким образом, доход Путина в 2018 году оказался примерно на 10 миллионов рублей меньше, чем в 2017-м. Тогда он составил 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей. При этом в той сумме были учтены средства от продажи земельного участка в 15 соток. А в 2016-м Путин заработал примерно 8 миллионов 858 тысяч рублей.

Между тем доход главы правительства Дмитрия Медведева за 2018 год составил 9 миллионов 917 тысяч 510 рублей 76 копеек. Об этом говорится в декларации премьера о доходах и имуществе. Она опубликована на официальном сайте кабмина. Таким образом, заработок председателя кабмина в 2018-м по сравнению с 2017 годом вырос на 1,35 миллиона рублей.

Между тем доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018 году сократился почти на восемь миллионов рублей. Он составил около 15,3 миллиона рублей.

Кроме того, доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина за 2018 год составили 71,7 миллиона рублей. Годом ранее он заработал 51,4 миллиона.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заработал в 2018 году 12 миллионов 795,13 тысячи рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее.

Глава администрации президента Антон Вайно заработал 9,65 миллиона рублей в 2018 году. В 2017-м его годовой доход был равен 255 миллионам 839 тысячам рублей.

А доход секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева за последний год составил 33 миллиона 737,5 тысячи рублей.