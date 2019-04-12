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Назван действенный способ быстро бросить курить

19:13
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Ученые проверили свою гипотезу на двух сотнях курильщиков

Ученые установили, что курильщикам быстрее удается избавиться от своей дурной привычки при содействии единомышленников и своей семьи. 

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Сотрудники Имперского колледжа Лондона собрали группу из 200 курильщиков, которым врачи рекомендовали отказаться от курения. Почти 64% участников эксперимента избавились от зависимости. При этом оказалось, что добровольцы, бросавшие курить в одиночку, достигали успеха примерно в шесть раз реже, чем те, кто делал это вместе со своими вторыми половинками. 

"Когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими. Они больше не могут ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами. Вдобавок им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или второй половины даст им силы для борьбы со всем этим", - цитирует РИА Новости Магду Ламприду из Имперского колледжа Лондона.  

Центр по контролю и профилактике заболеваний США подсчитал, что ежегодно от табака и пассивного курения умирает шесть миллионов человек. Каждые два из трех курильщиков уходят из жизни от болезней, вызванных курением. 

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