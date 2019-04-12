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"Мне понравилось": восторженный Зеленский о разговоре с Макроном (видео)

19:45
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Политики поговорили о жизни

В Париже прошла встреча с участием французского лидера Эммануэля Макрона и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Сам комик поделился впечатлениями от переговоров с главой Пятой республики.

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"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось", - признался Зеленский в комментарии "Радио Свобода" в Париже. 

Также комик отметил, что с Макроном они обсуждали прекращение войны в Донбассе. Еще они говорили "о жизни", сообщает "Интерфакс". Вся встреча длилась примерно час.

В пятницу Эммануэль Макрон принимает своего украинского коллегу Петра Порошенко и его оппонента в борьбе за кресло главы государства Владимира Зеленского. Сначала переговоры с французским лидером провел шоумен. Что касается украинского лидера, то он прилетел из Берлина, где проводил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры в Елисейском дворце с его участием уже начались.

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