"Мне понравилось": восторженный Зеленский о разговоре с Макроном (видео)

Политики поговорили о жизни

В Париже прошла встреча с участием французского лидера Эммануэля Макрона и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Сам комик поделился впечатлениями от переговоров с главой Пятой республики.

"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось", - признался Зеленский в комментарии "Радио Свобода" в Париже.

Также комик отметил, что с Макроном они обсуждали прекращение войны в Донбассе. Еще они говорили "о жизни", сообщает "Интерфакс". Вся встреча длилась примерно час.

В пятницу Эммануэль Макрон принимает своего украинского коллегу Петра Порошенко и его оппонента в борьбе за кресло главы государства Владимира Зеленского. Сначала переговоры с французским лидером провел шоумен. Что касается украинского лидера, то он прилетел из Берлина, где проводил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры в Елисейском дворце с его участием уже начались.