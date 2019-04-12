Путин рассказал о важности освоения космического пространства

Президент произнес речь на торжественном вечере в честь Дня космонавтики

12 апреля - День космонавтики. Праздник, родившийся в нашей стране, несколько лет назад по решению Генассамблеи ООН получил международный статус как день первого полёта человека в космос. Его совершил советский лётчик Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 года, обогнувший нашу планету по орбите на борту корабля "Восток", передает "ТВ Центр".

В пятницу в Государственном Кремлёвском дворце проходит торжественный вечер "Первые в космосе". Поздравив космонавтов, работников отрасли и всех россиян с праздником, Владимир Путин отметил, что именно наши лётчики, учёные, специалисты были первопроходцами на многих этапах освоения космического пространства. Но гордость за великие достижения прошлого, подчеркнул президент, должна служить источником вдохновения для решения новых задач.

"Сегодня, чтобы быть в числе стран-лидеров - лидеров на Земле - нужно быть лидером и в космосе. Поэтому глубоко убеждён: освоение космического пространства - важнейшее направление нашего национального развития, источник уникальных кадров, собственных технологий, причём в самых разных областях. Для решения таких задач нужно выходить на новые рубежи. Речь, прежде всего, о создании пилотируемого корабля следующего поколения, ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, передовых двигателей и материалов. Убеждён, что учёные, инженеры, конструкторы, в целом предприятия космической отрасли - готовы ответить на этот вызов", - отметил Путин.