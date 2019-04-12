Главный злодей вернулся: вышел тизер-трейлер новых "Звездных войн"

История близится к завершению

В Сети появился первый тизер-трейлер девятого эпизода кинофраншизы "Звездные войны". Он получил название "Восхождение Скайуокера".

Видеоролик доступен на YouTube-канале "Звездных войн". Участие в съемках приняли актеры, как из новой трилогии - Дейзи Ридли (Рей), Оскар Айзек (По Дамерон), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн) - так и те, кто снимался в классических фильмах. Это Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (Лея Органа), Билли Ди Уильямс (Лэндо Калриссиан), Энтони Дэниелс (С3РО).

Между тем в конце трейлера экран гаснет, и за кадром раздается дьявольский смех. Пользователи видеохостинга предположили, что создатели фильма "воскресили" Дарта Сидиуса, более известного, как Император Палпатин – главного злодея первых шести эпизодов. По сюжету его убил Дарт Вейдер еще в шестом эпизоде.

Премьера фильма в России состоится 19 декабря. Эпизод станет заключительным в новой трилогии.