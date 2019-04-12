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Назван размер зарплаты космонавтов

21:38
  • пятница
  • 12 апреля 2019

У России есть 33 действующих космонавта

Космонавты "Роскосмоса" в среднем получают 170 тысяч рублей. Об этом рассказал Герой России, летчик-космонавт, советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин.

"У космонавта, который пришел в отряд, — 110 тысяч рублей, у космонавта первого класса, который совершил два-три полета, — 300 тысяч. Средняя зарплата — 170 тысяч рублей", - рассказал Залетин.

Говоря о том, выдают ли молодым космонавтам жилье, он отметил, что такой практики не существует. По словам Залетина, Центр подготовки космонавтов строит дом, чтобы давать служебное жилье. Самих космонавтов селят в гостиницы.

Также он рассказал, что в настоящее время у России 33 действующих космонавта. При этом в США есть примерно 50 астронавтов, а в Европе — около 20, пишет газета "Известия".

Между тем ранее стало известно, что любят есть космонавты на МКС. В частности, благодаря развитию технологий космонавты получили возможность питаться практически так же, как земляне. За последние полвека "космическая еда" прошла путь от питательных таблеток и тюбиков с пюре до полноценной "земной пищи".

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