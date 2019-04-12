На улицах БТРы: в Тюмени началась масштабная операция против боевиков ИГ (видео)

Жители напуганы количеством военной техники в городе

В Тюмени введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в УФСБ по Тюменской области, в городе выявлены члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Спецоперация проводится для подавления попыток боевиков совершить теракт, а также для обеспечения безопасности граждан. Силовики работают в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа. На месте слышна стрельба.

Как сообщает URA.RU, в жилом районе Маяк пропала сотовая связь. Там также проводится контртеррористическая операция. В районе проведения КТО отключено электричество и уличное освещение. Жителей частного сектора эвакуировали.

Начало операции всерьез напугало местных жителей. В городе засняли, как к месту происшествия едет вереница из полицейских машин. Также тюменцы сообщили о большом количестве военных и сотрудников спецназа в городе. Кроме того, на улицах видели БТРы и другую спецтехнику силовых служб.

Между тем, "Интерфакс" сообщает, что правоохранительные органы пытаются задержать двух подозреваемых в связях с ИГ. В районе спецоперации в одном из домов начался пожар. Возгорание уже ликвидировано.