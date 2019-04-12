ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На улицах БТРы: в Тюмени началась масштабная операция против боевиков ИГ (видео)

22:37
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Жители напуганы количеством военной техники в городе

В Тюмени введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в УФСБ по Тюменской области, в городе выявлены члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Спецоперация проводится для подавления попыток боевиков совершить теракт, а также для обеспечения безопасности граждан. Силовики работают в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа. На месте слышна стрельба.

Как сообщает URA.RU, в жилом районе Маяк пропала сотовая связь. Там также проводится контртеррористическая операция. В районе проведения КТО отключено электричество и уличное освещение. Жителей частного сектора эвакуировали.

Начало операции всерьез напугало местных жителей. В городе засняли, как к месту происшествия едет вереница из полицейских машин. Также тюменцы сообщили о большом количестве военных и сотрудников спецназа в городе. Кроме того, на улицах видели БТРы и другую спецтехнику силовых служб.

Между тем, "Интерфакс" сообщает, что правоохранительные органы пытаются задержать двух подозреваемых в связях с ИГ. В районе спецоперации в одном из домов начался пожар. Возгорание уже ликвидировано.

Главное сегодня
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.